Durante le assunzioni per il 2026, sono state effettuate convocazioni e nomine anche dall'elenco regionale, istituito con un decreto legge e applicato con un decreto ministeriale a fine aprile. Questa modalità rappresenta la principale novità rispetto agli anni precedenti, coinvolgendo direttamente le graduatorie regionali per le assegnazioni di cattedre e incarichi. Recentemente, è stato pubblicato anche l’elenco aggiornato per il Friuli Venezia Giulia.

L'elenco regionale per il ruolo, istituito con il DL 712024 e "messo in pratica" dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con dm n. 68 del 22 aprile 2026, è la vera novità delle assunzioni in ruolo dell'anno scolastico 202627. L'articolo Assunzioni docenti 2026: convocazioni e nomine anche da elenco regionale AGGIORNATO con Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili

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