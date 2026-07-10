Immissioni in ruolo docenti 2026 | arrivano le convocazioni e anche le nomine da elenco regionale Ecco dove

Le convocazioni e le nomine da elenco regionale per le immissioni in ruolo dei docenti nel 2026 sono state avviate. L’elenco regionale, istituito dal decreto-legge 712024 e attuato con il decreto ministeriale del 22 aprile 2026, rappresenta la principale novità delle assunzioni per l’anno scolastico 2026-2027. Le operazioni riguardano le nomine direttamente dall’elenco regionale, che sostituisce le procedure precedenti.

L’elenco regionale per il ruolo, istituito con il DL 712024 e “messo in pratica” dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con dm n. 68 del 22 aprile 2026, è la vera novità delle assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 202627. Gli Uffici Scolastici stanno avviando la fase 1. Si tratta della convocazione dei candidati dai concorsi, incluso il concorso PNRR3, per la scelta della provincia. Per ogni classe di concorso gli Uffici Scolastici convocano rispettando l’ordine dei concorsi e le rispettive quote. Ecco i turni aperti A008 – A010 – A018 – A023 – A042 – A051 – A058 – AC56 – AH56 – AK56 – AL56 – AS23 – AS2C – B006 – B014 – B017 – B022 –... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali ruolo docenti 2026 chi può inserirsi domanda dal 6 al 25 maggio

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