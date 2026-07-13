Assunzioni docenti 2026 | convocazioni e nomine anche da elenco regionale AGGIORNATO con Piemonte

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per il 2026, le assunzioni dei docenti prevedono anche convocazioni e nomine dall'elenco regionale, istituito con il decreto legge 712024 e attuato dal Ministero con un decreto datato 22 aprile 2026. Questa modalità rappresenta la principale novità per le assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 2026-27, con l’elenco regionale che include anche il Piemonte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'elenco regionale per il ruolo, istituito con il DL 712024 e "messo in pratica" dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con dm n. 68 del 22 aprile 2026, è la vera novità delle assunzioni in ruolo dell'anno scolastico 202627. L'articolo Assunzioni docenti 2026: convocazioni e nomine anche da elenco regionale AGGIORNATO con Piemonte. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili

Video Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili

Notizie e thread social correlati

Immissioni in ruolo docenti 2026: arrivano le convocazioni, e anche le nomine, da elenco regionale. Ecco doveLe convocazioni e le nomine da elenco regionale per le immissioni in ruolo dei docenti nel 2026 sono state avviate.

Immissioni in ruolo docenti 2026, arrivano le convocazioni da elenco regionale. Ecco dove [Aggiornato con Sardegna e Umbria]Le convocazioni da elenco regionale per le assunzioni in ruolo dei docenti del 2026 sono state pubblicate, con aggiornamenti anche su Sardegna e...

Temi più discussi: Assunzioni docenti da elenco regionale 2026/27: cosa bisogna fare? si può accettare e poi passare alla nomina da concorso e viceversa?; Immissioni in ruolo docenti 2026/27, più turni di nomina e convocazioni; Immissioni in ruolo docenti 2026: arrivano le convocazioni, e anche le nomine, da elenco regionale. Ecco dove; Immissioni in ruolo docenti 2026/2027, al via la Fase 1 in Lombardia: scelta della provincia, scadenze e istruzioni.

assunzioni docenti 2026 convocazioniImmissioni in ruolo docenti 2026: arrivano le convocazioni, e anche le nomine, da elenco regionale. Ecco doveL'elenco regionale per il ruolo è la vera novità delle assunzioni in ruolo dell'anno scolastico 2026/27. Ecco le convocazioni. orizzontescuola.it

assunzioni docenti 2026 convocazioniAssunzione docenti 2026, USR Lombardia convoca. E il contingente? E le scuole disponibili?Avvio delle operazioni di assunzioni dell'anno scolastico 2026/27 per il personale docente. USR Lombardia ha aperto i turni di convocazione ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web