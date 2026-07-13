Per il 2026, le assunzioni dei docenti prevedono anche convocazioni e nomine dall'elenco regionale, istituito con il decreto legge 712024 e attuato dal Ministero con un decreto datato 22 aprile 2026. Questa modalità rappresenta la principale novità per le assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 2026-27, con l’elenco regionale che include anche il Piemonte.

L'elenco regionale per il ruolo, istituito con il DL 712024 e "messo in pratica" dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con dm n. 68 del 22 aprile 2026, è la vera novità delle assunzioni in ruolo dell'anno scolastico 202627. L'articolo Assunzioni docenti 2026: convocazioni e nomine anche da elenco regionale AGGIORNATO con Piemonte. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili

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