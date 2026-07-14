Per l'anno scolastico 2026-2027, le assunzioni di docenti prevedono convocazioni e nomine anche dagli elenchi regionali. Questa modalità, introdotta dal DL 712024 e attuata con il decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026, rappresenta una novità rispetto agli anni precedenti. L'elenco regionale consente di coprire posti vacanti e disponibili attraverso chiamate dirette a livello locale. La procedura si integra con le convocazioni da graduatorie nazionali e altri elenchi.

L'elenco regionale per il ruolo, istituito con il DL 712024 e "messo in pratica" dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con dm n. 68 del 22 aprile 2026, è la vera novità delle assunzioni in ruolo dell'anno scolastico 202627. L'articolo Assunzioni docenti 2026: convocazioni e nomine anche da elenco regionale AGGIORNATO con Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili

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