Assegno unico | INPS estende la video guida personalizzata anche ai pagamenti bloccati oltre i 1.000 euro

Da orizzontescuola.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INPS ha annunciato l’estensione della video guida personalizzata anche per i casi in cui i pagamenti dell’Assegno unico e universale (AUU) sono stati bloccati per importi superiori a 1.000 euro. La novità riguarda i genitori che non hanno ancora ricevuto l’importo a causa di problemi nella presentazione della domanda o nelle modalità di pagamento. Il servizio mira a fornire assistenza attraverso un tutorial video specifico per ogni situazione.

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L’INPS amplia il servizio di video guida personalizzata dedicato ai genitori che non hanno ricevuto l’Assegno unico e universale (AUU) a causa di problemi nella domanda o nelle modalità di pagamento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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