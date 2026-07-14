Il pagamento dell’assegno unico di luglio 2026 avverrà secondo un calendario stabilito dall’Inps. Le famiglie che ricevono già la prestazione riceveranno l’accredito in date specifiche, mentre chi ha presentato una nuova domanda o ha aggiornato la propria situazione familiare o Isee vedrà i pagamenti differire. Gli arretrati saranno accreditati insieme agli importi correnti, a seconda delle pratiche già in corso.

L’appuntamento con l’ assegno unico di luglio è ormai alle porte. L’Inps ha già definito il calendario degli accrediti del mese, distinguendo tra le famiglie che ricevono regolarmente la prestazione e quelle che, invece, hanno presentato una nuova domanda oppure hanno comunicato variazioni della propria situazione familiare o dell’Isee. Per alcuni beneficiari, luglio potrebbe essere il mese degli arretrati e dei conguagli. Quando viene pagato l’assegno unico di luglio. Per le prestazioni già in corso e che non hanno subito modifiche rispetto al mese precedente, il pagamento dell’ assegno unico è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 luglio. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Assegno Unico luglio 2026, ecco quando arrivano i pagamenti e chi riceverà gli arretrati

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ASSEGNO UNICO 2026: Pagamenti Marzo ricalcolo ISEE e Arretrati

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