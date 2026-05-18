Assegno unico maggio 2026 quando arrivano i pagamenti e cosa fare subito per non perdere gli arretrati
A maggio 2026, le famiglie che ricevono l’Assegno unico universale si preparano ai pagamenti dell’INPS, che avvengono in questo periodo. È importante verificare subito eventuali arretrati e assicurarsi che i dati siano aggiornati per evitare di perdere somme spettanti. La procedura di accredito può variare, e le scadenze influenzano direttamente l’importo che viene riconosciuto mensilmente. Chi riceve l’assegno dovrebbe controllare attentamente le comunicazioni dell’INPS e agire tempestivamente in caso di irregolarità.
Maggio è uno dei mesi più delicati per le famiglie che ricevono l’Assegno unico universale. Da una parte c’è l’attesa degli accrediti INPS, dall’altra una scadenza che può cambiare in modo concreto l’importo ricevuto ogni mese. Perché chi non aggiorna l’Isee entro il termine previsto rischia di perdere centinaia di euro, ricevendo soltanto la quota minima prevista dal sistema. Ed è proprio in queste settimane che migliaia di nuclei familiari stanno controllando conti correnti, portale INPS e Caf per capire quando arriveranno i pagamenti di maggio 2026 e soprattutto se ci sia ancora tempo per recuperare eventuali arretrati. L’Assegno unico universale, ormai diventato il principale sostegno economico per le famiglie con figli a carico, continua infatti a funzionare attraverso un meccanismo che lega l’importo all’Isee aggiornato. 🔗 Leggi su Panorama.it
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L’ #Inps pagherà l’assegno unico di maggio 2026 tra il 20 e il 21 del mese per le famiglie con domanda attiva e senza variazioni economiche o anagrafiche. Resta fissata al 30 giugno la scadenza per ottenere gli arretrati da marzo. zazoom.it/r/945285 x.com
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