Uno dei pilastri delle politiche per le famiglie è l’assegno unico e universale. Nel 25º rapporto INPS viene presentato come uno strumento capace di raggiungere oltre 6 milioni di nuclei familiari e 10 milioni di figli. Soprattutto al Sud. Supporti economici come questo però non sembrano fare la differenza sulle scelte riproduttive degli italiani. Come si legge nel rapporto, gli incentivi finanziari, soprattutto se di entità limitata, non sono sufficienti a compensare i costi economici e le implicazioni di lungo periodo associate alla genitorialità. Assegno Unico: diminuiscono le famiglie. L’Italia è un Paese che invecchia velocemente e deve riuscire a invertire la rotta della natalità, che al momento è drasticamente in calo, per mantenere il sistema, o meglio i servizi offerti, così come sono. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assegno unico, boom di domande al Sud rispetto al Nord: ma non bastano a fare più figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tari in Italia, riciclo in crescita ma al Sud si paga 90 euro in più rispetto al NordIn Italia, la raccolta differenziata e il riciclo sono in aumento, ma le famiglie del Sud pagano circa 90 euro in più all’anno rispetto a quelle del...

Sostegno: al Nord ci sono più cattedre, ma meno ore per gli studenti rispetto al SudNel Nord ci sono più cattedre di sostegno rispetto al Sud, ma gli studenti ricevono meno ore di assistenza.

Temi più discussi: Rapporto Inps 2026, occupazione in crescita ma gli stipendi restano bassi. I dati; Rapporto INPS 2026, occupazione record e salari ancora sotto l’inflazione; I bonus non aiutano le donne. Il Rapporto Inps contro il gender gap della pensione; Nuove regole sugli autovelox: cosa cambia da oggi tra omologazione, multe e controlli.

Forum Famiglie vs Inps: Assegno unico non penalizza lavoro donne | Va reso universale e sganciato da IseeAssegno unico, Forum Famiglie boccia analisi Inps: Non penalizza lavoro delle donne. Chiesta una riforma: Va reso universale e slegato dall'Isee ... ilsussidiario.net

INPS, Bordignon, Forum Associazioni F...Non è l'Assegno unico a tenere le donne lontane dal mercato del lavoro. La denatalità e il calo dell'occupazione femminile non si combattono ridimensionando o mettendo sotto accusa uno dei pochi stru ... msn.com