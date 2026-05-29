In Italia, la raccolta differenziata e il riciclo sono in aumento, ma le famiglie del Sud pagano circa 90 euro in più all’anno rispetto a quelle del Nord. La differenza si riscontra nelle tariffe della tassa sui rifiuti, che risultano più alte nel Mezzogiorno nonostante i miglioramenti nella gestione dei rifiuti. La crescita del riciclo non ha eliminato le disparità regionali nelle spese per il servizio.

La raccolta differenziata continua a crescere e il riciclo migliora, ma per le famiglie del Mezzogiorno il conto in bolletta resta elevato. A evidenziare il quadro è il Green Book 2026, il rapporto annuale promosso da Utilitalia e curato dalla Fondazione Utilitatis. I dati nazionali mostrano una raccolta differenziata al 68% e un tasso di riciclo effettivo che raggiunge il 52%, in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2023. Nonostante i progressi, emergono con chiarezza le criticità di un sistema ancora frammentato, in cui il Sud sconta un forte ritardo impiantistico e costi sensibilmente più alti per i cittadini. Il paradosso del riciclo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tari in Italia, riciclo in crescita ma al Sud si paga 90 euro in più rispetto al Nord

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