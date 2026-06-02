Sostegno | al Nord ci sono più cattedre ma meno ore per gli studenti rispetto al Sud

Nel Nord ci sono più cattedre di sostegno rispetto al Sud, ma gli studenti ricevono meno ore di assistenza. La distribuzione delle cattedre è più favorevole al Nord, mentre al Sud le ore dedicate agli alunni con bisogni educativi specifici sono inferiori. La differenza si evidenzia nella quantità di ore assegnate, non nel numero di posti disponibili. La situazione riguarda sia le scuole primarie che quelle secondarie di primo e secondo grado.

Più cattedre di sostegno disponibili, ma meno ore assegnate agli studenti. È il quadro che emerge dai dati relativi all’inclusione scolastica, elaborati dalla Gilda degli insegnanti a cura di Antonio Antonazzo, che evidenziano significative differenze territoriali nell’attribuzione delle risorse agli alunni con disabilità. Le tabelle riportano il numero medio di ore settimanali di sostegno e di assistenza all’autonomia riconosciute agli studenti che necessitano di supporto nei diversi territori del Paese. Il risultato è che il Nord presenta sistematicamente valori inferiori rispetto al Centro e soprattutto al Sud e alle Isole. Considerando l’insieme dei gradi scolastici, il numero medio di ore di sostegno assegnate a ciascun alunno si attesta a 13,9 ore settimanali nel Nord, contro le 16,1 del Centro e le 17,3 del Sud-Isole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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