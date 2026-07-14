Assegnazioni provvisorie Craparo Gilda | Sulle preferenze non si transige Gli errori che possono compromettere la domanda

La compilazione della domanda di assegnazione provvisoria richiede attenzione, in particolare nella selezione delle preferenze e nell’inserimento degli allegati. La Gilda dei docenti sottolinea che non si può fare eccezione sulle preferenze e segnala che errori nella compilazione possono compromettere l’esito della richiesta. La procedura include la scelta di scuole e allegati che devono essere corretti e completi, per evitare problemi durante la valutazione.

La compilazione della domanda di assegnazione provvisoria richiede particolare attenzione, soprattutto nella scelta delle preferenze e nella predisposizione degli allegati. Un errore può infatti comportare l'esclusione dalla procedura o la perdita della possibilità di ottenere la mobilità annuale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assegnazioni provvisorie docenti, a cosa fare attenzione per la compilazione dell'istanza

Notizie e thread social correlati

Assegnazioni provvisorie, deroghe e vincoli: firmato contratto. Tutto sulla domanda. SPECIALE con Craparo (Gilda)Al termine di una riunione presso il Ministero, è stato firmato il contratto sulle assegnazioni provvisorie, deroghe e vincoli.

Assegnazioni provvisorie docenti, a cosa fare attenzione per la compilazione dell’istanza. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Lunedì 13 luglio alle 14:30Fino al 23 luglio, il personale docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione.

Temi più discussi: Assegnazioni provvisorie docenti e ATA: deroghe e vincoli. Tutto sulla domanda. SPECIALE con Craparo (Gilda); Assegnazioni provvisorie docenti, a cosa fare attenzione per la compilazione dell'istanza. QUESTION TIME con Craparo (Gilda); TFA Sostegno XI ciclo, chi è già specializzato e vuole accedere per altro grado deve rifare le prove. La risposta della Gilda; TFA Sostegno XI ciclo, Gilda critica la distribuzione dei posti: Troppi nella secondaria di II grado, rischio specializzazioni senza sbocchi.

Assegnazioni provvisorie docenti e ATA: deroghe e vincoli. Tutto sulla domanda. SPECIALE con Craparo (Gilda)Oggi riunione su ipotesi di contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/ ... orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie docenti, a cosa fare attenzione per la compilazione dell’istanza. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Lunedì 13 luglio alle 14:30C'è tempo fino al 23 luglio per il personale docente per inoltrare la domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione. Le modalità? Doppio binario: POLIS per i docenti di ruolo, moduli cartacei (d ... orizzontescuola.it