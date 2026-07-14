Assegnazioni provvisorie Craparo Gilda | Sulle preferenze non si transige Gli errori che possono compromettere la domanda

Da orizzontescuola.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La compilazione della domanda di assegnazione provvisoria richiede attenzione, in particolare nella selezione delle preferenze e nell’inserimento degli allegati. La Gilda dei docenti sottolinea che non si può fare eccezione sulle preferenze e segnala che errori nella compilazione possono compromettere l’esito della richiesta. La procedura include la scelta di scuole e allegati che devono essere corretti e completi, per evitare problemi durante la valutazione.

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La compilazione della domanda di assegnazione provvisoria richiede particolare attenzione, soprattutto nella scelta delle preferenze e nella predisposizione degli allegati. Un errore può infatti comportare l'esclusione dalla procedura o la perdita della possibilità di ottenere la mobilità annuale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie docenti, a cosa fare attenzione per la compilazione dell'istanza

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