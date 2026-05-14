Come si conclude anno di prova per docenti assunti da GPS sostegno prima fascia con contratto a tempo determinato per il ruolo

Nel corso dell’anno scolastico 202526, i docenti assunti tramite GPS sostegno prima fascia o dall’elenco aggiuntivo, che avevano deciso di rinviare l’anno di prova, devono ora affrontare la conclusione di questo periodo. La normativa riguarda anche i docenti che hanno svolto l’anno di prova negli anni precedenti, 202324 e 202425, e che avevano motivato il rinvio. La procedura per il completamento dell’anno di prova si applica a queste categorie di insegnanti con contratti a tempo determinato.

La disciplina interessa i docenti neoassunti da GPS sostegno prima fascia o elenco aggiuntivo nell'anno scolastico 202526 o eventualmente negli anni 202324 e 202425 che hanno motivatamente rinviato l'anno di prova. ai sensi del dell’art. 5, commi 5 e seguenti, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successive proroghe normative. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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