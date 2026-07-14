ascolti tv temptation island trionfa tonfo per la partita del cuore

La quarta puntata di Temptation Island ha registrato il miglior ascolto della serata, superando nettamente La Partita del cuore. I dati ufficiali indicano che il reality ha ottenuto una quota di spettatori superiore rispetto alla partita di calcio benefica, che ha invece registrato un calo di pubblico rispetto alle precedenti edizioni. La differenza tra i due programmi è risultata significativa, con Temptation Island che ha conquistato la maggior parte del pubblico televisivo del 13 luglio.

I dati degli ascolti tv del 13 luglio assegnano la vittoria a Temptation Island che devasta la Partita del cuore: ecco tutti i dati Gliascolti tvdel 13 luglio assegnano la vittoria aTemptation Islandche ha realizzato ottimi numeri con la sua quarta puntata. Male laPartita del Cuoreche non è riuscita a superare il 13% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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