ASCOLTI TV 13 LUGLIO 2026 | TEMPTATION ISLAND LA PARTITA DEL CUORE TORNA THE WALL

Notizia in breve

Su Rai1, “La partita del cuore” ha registrato 2,3 milioni di spettatori, mentre “Temptation Island” su Canale 5 ha ottenuto circa 1,8 milioni. La replica di “The Wall” su Rai2 ha totalizzato 900mila spettatori. Tra gli altri programmi, “Italia Sì” su Rai1 ha visto circa 1,2 milioni di persone, mentre “Vita in Diretta” ha ottenuto 1,5 milioni. La mattinata ha visto “UnoMattina” e “Tg1” con ascolti variabili attorno a 1,2-1,3 milioni.