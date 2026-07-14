ASCOLTI TV 13 LUGLIO 2026 | TEMPTATION ISLAND LA PARTITA DEL CUORE TORNA THE WALL
Su Rai1, “La partita del cuore” ha registrato 2,3 milioni di spettatori, mentre “Temptation Island” su Canale 5 ha ottenuto circa 1,8 milioni. La replica di “The Wall” su Rai2 ha totalizzato 900mila spettatori. Tra gli altri programmi, “Italia Sì” su Rai1 ha visto circa 1,2 milioni di persone, mentre “Vita in Diretta” ha ottenuto 1,5 milioni. La mattinata ha visto “UnoMattina” e “Tg1” con ascolti variabili attorno a 1,2-1,3 milioni.
ASCOLTI TV 13 LUGLIO 2026 • MARTEDÌ •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Italia AR – x Camper Osteria Italia – x + x Tg1 + Economia – x + x Capri – x Tg1 – x Vita in Diretta Start – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Affari Tuoi Mundial – x La Partita della Cuore – x La Partita del Cuore – x Musicultura – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Be My Sunshine – x Far Away – x Tutto per La Mia Famiglia – x The Wall: I... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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Ascolti TV del 1 luglio Temptation Island e Mondiali a confronto
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