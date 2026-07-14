Ascolti tv lunedì 13 luglio | La partita del cuore Temptation Island Filorosso

La partita del cuore su Rai 1 ha registrato il maggior numero di spettatori lunedì sera, 13 luglio 2026. Seguono Temptation Island e Filorosso, che hanno ottenuto ascolti inferiori. I dati di ascolto e lo share sono stati diffusi per i programmi trasmessi nella serata.

Ascolti tv lunedì 13 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 13 luglio 2026? Su Rai 1 è andata in onda La Partita del cuore. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Potere assoluto. Su Canale 5 Temptation Island. Su Italia 1 Cash out. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 13 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 13 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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