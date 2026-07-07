Ascolti tv lunedì 6 luglio | Mondiali 2026 Filorosso Tre di troppo

Ascolti tv lunedì 6 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 6 luglio 2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 L’uomo che sussurrava ai cavalli. Su Canale 5 Tre di troppo. Su Italia 1 No way up. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 6 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 6 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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