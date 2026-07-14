Ascolti TV | Lunedì 13 Luglio 2026
Lunedì 13 luglio 2026, su Rai1, la partita del cuore ha registrato un ascolto di interesse non specificato, con una percentuale di share anch’essa non indicata. Su Canale 5, Temptation Island ha conquistato un pubblico non specificato, con dati di ascolto anch’essi non comunicati.
Nella serata di ieri, lunedì 13 luglio 2026, su Rai1 La Partita del Cuore interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Temptation Island conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Cash Out – I maghi del furto incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Filorosso segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Potere assoluto totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 La maschera di Zorro ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 The Equalizer fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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