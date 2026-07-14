ASCOLTI TV 13 LUGLIO 2026 | 3.7 MLN PER TEMPTATION ISLAND 30,3% LA PARTITA DEL CUORE 12,4% TORNA THE WALL 17,9%

Notizia in breve

Il 13 luglio 2026, la serata televisiva ha visto Temptation Island raggiungere 3,7 milioni di spettatori con il 30,3% di share. La partita del cuore ha ottenuto il 12,4%, mentre il ritorno di The Wall ha registrato il 17,9%. Tra gli altri programmi, sono stati trasmessi vari telegiornali e programmi di approfondimento, con ascolti non specificati.