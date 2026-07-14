ASCOLTI TV 13 LUGLIO 2026 | 3.7 MLN PER TEMPTATION ISLAND 30,3% LA PARTITA DEL CUORE 12,4% TORNA THE WALL 17,9%
Il 13 luglio 2026, la serata televisiva ha visto Temptation Island raggiungere 3,7 milioni di spettatori con il 30,3% di share. La partita del cuore ha ottenuto il 12,4%, mentre il ritorno di The Wall ha registrato il 17,9%. Tra gli altri programmi, sono stati trasmessi vari telegiornali e programmi di approfondimento, con ascolti non specificati.
ASCOLTI TV 13 LUGLIO 2026 • MARTEDÌ •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Italia AR – x Camper Osteria Italia – x + x Tg1 + Economia – x + x Capri – x Tg1 – x Vita in Diretta Start – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – 20.60 Reazione a Catena – 24.10 Tg1 – x Affari Tuoi Mundial – 3439 20.90 La Partita della Cuore – 1541 12.40 La Partita del Cuore – x Musicultura – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Be My Sunshine – x Far Away – x Tutto per La Mia Famiglia – x The Wall: I Protagonisti – 16. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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