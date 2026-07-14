ascolti tv i dati del 13 luglio 2026

Nella serata del 13 luglio 2026, Canale 5 ha ottenuto il miglior risultato tra i canali principali con il programma “Temptation Island”, che ha raggiunto circa 3 milioni di spettatori. Su Rai1, “La Partita del Cuore” ha raccolto 1.541.000 spettatori, pari al 12,4% di share.

Bene Canale 5. Nella serata di ieri, lunedì 13 luglio 2026, su Rai1 La Partita del Cuore porta a casa 1.541.000 spettatori pari al 12.4% di share. Alle spalle, su Canale5 Temptation Island si impone con 3.752.000 spettatori con uno share del 30.3%. Poi, in onda su Rai2 la replica di Boss in Incognito registra 583.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Cash Out – I maghi del furto conquista 968.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Filorosso segna 551.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Potere assoluto totalizza 603.000 spettatori (4.4%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 690.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 La maschera di Zorro ottiene 368. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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