Ascolti tv 13 luglio 2026 | La Partita del Cuore Temptation Island Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv 13 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ La Partita del Cuore ” contro il “ Temptation Island “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 13 luglio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: La Partita del Cuore vs Temptation Island – Auditel ieri sera, 13 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “La Partita del Cuore” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto? Rai 1: La Partita del Cuore, l’evento calcistico con finalità benefiche ha attirato l’attenzione di 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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