ascolti tv del 13 luglio temptation island sfida la partita del cuore

Lunedì 13 luglio, i programmi televisivi più seguiti hanno avuto come tema centrale l’amore. In particolare, la trasmissione di intrattenimento ha sfidato la partita benefica su un’altra rete, attirando un pubblico variegato. I dati di ascolto mostrano che Temptation Island ha superato La Partita del Cuore in termini di spettatori. La serata ha visto un confronto tra due eventi molto diversi, con una preferenza netta per il programma dedicato alle relazioni sentimentali.

La settimana televisiva si è aperta all’insegna dell’amore. Infatti, è stato il tema centrale dei programmi delle principali reti televisive lunedì 13 luglio. Su Rai 1, in pausa dai Mondiali, è andata in onda La Partita del Cuore, condotta da Eleonora Daniele, i cui ricavati andranno alla popolazione terremotata del Venezuela. Mentre su Canale 5 Filippo Bisciglia ha gestito i falò di Temptation Island, il reality più chiacchierato del momento. Su Rai 2 abbiamo visto l’ultima puntata di Boss in incognito con Elettra Lamborghini, su Rai 3 Filorosso. Mentre Italia 1 ha trasmesso il film Cash out – I maghi del furto e Rete 4 Potere assoluto. Su La7 abbiamo ritrovato In onda. 🔗 Leggi su Dilei.it

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