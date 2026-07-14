Arte ricerca e comunità | ecco Collinarea

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un borgo si trasforma in un laboratorio culturale a cielo aperto, combinando arte, ricerca e comunità. Il teatro esce dai palcoscenici tradizionali, mentre la ricerca scientifica si integra con la musica. L’evento coinvolge diverse discipline e coinvolge attivamente i residenti, creando un ambiente di sperimentazione condivisa. La manifestazione si svolge in spazi pubblici e utilizza location diverse rispetto ai tradizionali teatri, promuovendo un’esperienza culturale diffusa.

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Siamo in un luogo dove il teatro esce dai palcoscenici, la ricerca scientifica dialoga con la musica e un intero borgo si trasforma in un laboratorio culturale a cielo aperto. È Lari, che dal 16 luglio al primo agosto ospita la ventottesima edizione di Collinarea Festival, una delle esperienze culturali più originali e riconoscibili del panorama regionale. Non un semplice cartellone di spettacoli, ma un progetto che mette in relazione università, artisti, ricercatori, cittadini e visitatori, facendo del territorio il vero protagonista dell’esperienza. Il festival, sostenuto dall’amministrazione comunale, conferma una visione culturale che punta a valorizzare i borghi come luoghi di produzione, sperimentazione e partecipazione, in sintonia con le politiche della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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