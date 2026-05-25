La quinta edizione di Arte è ricerca | tra incontro solidarietà e sostegno alla ricerca scientifica

Da bergamonews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La quinta edizione di “Arte è Ricerca” si è conclusa con una partecipazione significativa e momenti di emozione. L’evento ha visto coinvolti numerosi artisti e pubblico, promuovendo incontri tra cultura e solidarietà. Durante la manifestazione sono stati raccolti fondi a sostegno della ricerca scientifica. La giornata ha incluso esposizioni e iniziative finalizzate a sensibilizzare sull’importanza del supporto alla ricerca, rafforzando il legame tra arte e impegno sociale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è conclusa con partecipazione ed emozione la quinta edizione di “Arte è Ricerca”, l’evento promosso dalla Fondazione Armr (Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare), che anche quest’anno ha trasformato la cornice del Monastero di Astino in un luogo di incontro, solidarietà e sostegno concreto alla ricerca scientifica. Una serata che ha lasciato un segno ben oltre il momento conviviale: ogni presenza si è tradotta in un aiuto concreto per sostenere i giovani ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs impegnati nello studio delle malattie rare, o rendo nuove possibilità di cura e speranza a chi ogni giorno a affronta patologie spesso ancora prive di risposte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MUDADA – MUSICHE DANZE DAFRICA 21 MARZO 2026 TEATRO GIACOSA IVREA

Video MUDADA – MUSICHE DANZE DAFRICA 21 MARZO 2026 TEATRO GIACOSA IVREA

Notizie e thread social correlati

“Il pomodoro per la ricerca”. Fondazione Umberto Veronesi Ets raccoglie fondi per la ricerca scientifica contro i tumori pediatriciIl prossimo giovedì, la delegazione di Arezzo della Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Laura Carlini, sarà presente a partire dalle 19.

Fondazione Telethon, torna a Napoli la Walk of Life a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rareA Napoli è tornata l'iniziativa di solidarietà e sport organizzata da Fondazione Telethon, chiamata “Walk of Life”.

Temi più discussi: L'arte contemporanea torna protagonista ad Ascoli Piceno per la quinta edizione del Premio Sparti; Casalserugo, successo quinta edizione di Art festival; Quinta edizione da record per Fruttaland; Si è conclusa la V edizione di Art&Science Across Italy.

La quinta edizione di Arte è ricerca: tra incontro, solidarietà e sostegno alla ricerca scientificaLa serata, promossa dalla Fondazione Armr, ha rappresentato un aiuto concreto per sostenere i giovani ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri impegnati nello studio delle ... bergamonews.it

Palio Urbano di Sant’Elia - Al via la quinta edizione dal 23 al 31 maggioTorna il grande appuntamento con il Palio Urbano di Sant’Elia 2026, giunto alla sua quinta edizione: Arrivano i rinforzi! è il motto che accompagna questa nuova stagione di festa, sport, arte e part ... brindisisera.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web