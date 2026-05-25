La quinta edizione di Arte è ricerca | tra incontro solidarietà e sostegno alla ricerca scientifica

Notizia in breve

La quinta edizione di “Arte è Ricerca” si è conclusa con una partecipazione significativa e momenti di emozione. L’evento ha visto coinvolti numerosi artisti e pubblico, promuovendo incontri tra cultura e solidarietà. Durante la manifestazione sono stati raccolti fondi a sostegno della ricerca scientifica. La giornata ha incluso esposizioni e iniziative finalizzate a sensibilizzare sull’importanza del supporto alla ricerca, rafforzando il legame tra arte e impegno sociale.