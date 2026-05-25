La quinta edizione di Arte è ricerca | tra incontro solidarietà e sostegno alla ricerca scientifica
La quinta edizione di “Arte è Ricerca” si è conclusa con una partecipazione significativa e momenti di emozione. L’evento ha visto coinvolti numerosi artisti e pubblico, promuovendo incontri tra cultura e solidarietà. Durante la manifestazione sono stati raccolti fondi a sostegno della ricerca scientifica. La giornata ha incluso esposizioni e iniziative finalizzate a sensibilizzare sull’importanza del supporto alla ricerca, rafforzando il legame tra arte e impegno sociale.
Si è conclusa con partecipazione ed emozione la quinta edizione di “Arte è Ricerca”, l’evento promosso dalla Fondazione Armr (Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare), che anche quest’anno ha trasformato la cornice del Monastero di Astino in un luogo di incontro, solidarietà e sostegno concreto alla ricerca scientifica. Una serata che ha lasciato un segno ben oltre il momento conviviale: ogni presenza si è tradotta in un aiuto concreto per sostenere i giovani ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs impegnati nello studio delle malattie rare, o rendo nuove possibilità di cura e speranza a chi ogni giorno a affronta patologie spesso ancora prive di risposte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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