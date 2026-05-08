Storica dell’arte e teorica della moda ci accompagna tra librerie bacari autentici marchi di ricerca e spazi d’arte indipendenti Ma anche progetti dedicati a un esotico artigianato

Da amica.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Luisa Frisa, storica dell’arte e teorica della moda, ha avuto un ruolo significativo nel panorama accademico, avendo insegnato all’Università Iuav di Venezia e fondato un corso di laurea in Design della moda e Arti multimediali. La sua attività si svolge tra librerie, locali tradizionali e spazi d’arte indipendenti, con interessi che spaziano dall’artigianato esotico ai marchi di ricerca. La sua presenza nel settore è considerata di grande rilievo.

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Storica dell’arte, teorica della moda, già docente all’Università Iuav di Venezia (dove ha fondato e diretto il corso di laurea in Design della moda e Arti multimediali), Maria Luisa Frisa nel suo campo è una vera istituzione. Nata a Venezia, dopo essersi trasferita giovanissima a Firenze, si laurea in Storia dell’arte. Nota per aver curato alcune fra le più importanti mostre di moda in Italia e per i suoi libri di storia del costume, per Einaudi ha da poco pubblicato Il corpo della moda: un invito a riconoscere negli abiti non oggetti frivoli, ma dispositivi culturali capaci di generare identità, desideri e immaginari. Di Venezia, dove da 15 anni vive nel sestiere San Polo, ci racconta i suoi indirizzi del cuore.🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Storica dell’arte e teorica della moda ci accompagna tra librerie, "bacari" autentici, marchi di ricerca e spazi d’arte indipendenti. Ma anche progetti dedicati a un esotico artigianato

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