Il 27 ottobre 1972 un giornalista di 26 anni è stato ucciso con sei colpi di pistola mentre si trovava nella sua auto, una Fiat 500. L’attacco è avvenuto nel corso di un agguato. Il giornale per cui lavorava ha pubblicato un titolo che recitava “Assassinato perché cercava la verità”. Un nuovo libro di Carmelo Schininà fornisce dettagli sui fatti e sui possibili collegamenti dell’omicidio.

Il 27 ottobre 1972 veniva assassinato con sei colpi di pistola il giornalista de L’Ora Giovanni Spampinato. Aveva 26 anni. All’indomani dall’agguato all’interno della sua auto, una Fiat 500, il suo giornale titolava: “Assassinato perché cercava la verità”. Ma quale verità? A distanza di 54 anni quella verità tanto voluta da Spampinato non è mai emersa del tutto. Almeno fino a poco tempo fa. Un suo conterraneo, giornalista d’inchiesta anche lui, inviato del Tg di Mentana, Carmelo Schininà, ha rispolverato molte delle pagine ingiallite del tempo, ha scavato oltre quel che è stato scritto sul caso, ha ricostruito una nuova narrazione della storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un intreccio nero: nel nuovo libro di Carmelo Schininà, tutta la verità sull’omicidio Spampinato

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