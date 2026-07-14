Arezzo | investito da una moto lungo la provinciale 9 è gravissimo

Da firenzepost.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato investito questa mattina lungo la provinciale 9 nel territorio di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo attraversava o si trovava sulla strada, e è stato colpito da una moto. Le condizioni dell’uomo sono apparse gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sull’identità delle persone coinvolte.

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CASTELFRANCO PIANDISCO’ (AREZZO) – Incidente stradale stamattina, 14 luglio 2026, in provincia di Arezzo. Un uomo è stato investito da una moto lungo la strada provinciale 9 nel territorio comunale di Castelfranco Piandiscò. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Santa Maria delle Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2. Ferito anche il conducente della moto, un uomo di 32 anni, trasferito in codice giallo all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi (Arezzo).Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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