Un uomo è stato investito questa mattina lungo la provinciale 9 nel territorio di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo attraversava o si trovava sulla strada, e è stato colpito da una moto. Le condizioni dell’uomo sono apparse gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sull’identità delle persone coinvolte.

CASTELFRANCO PIANDISCO’ (AREZZO) – Incidente stradale stamattina, 14 luglio 2026, in provincia di Arezzo. Un uomo è stato investito da una moto lungo la strada provinciale 9 nel territorio comunale di Castelfranco Piandiscò. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Santa Maria delle Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2. Ferito anche il conducente della moto, un uomo di 32 anni, trasferito in codice giallo all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi (Arezzo).Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

© Firenzepost.it - Arezzo: investito da una moto lungo la provinciale 9, è gravissimo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente sulla provinciale, schianto tra auto e moto: gravissimo 30enneNella serata di giovedì 30 aprile, a Melzo, si è verificato un grave incidente sulla provinciale che ha coinvolto un'auto e una moto.

Incidente sulla provinciale, schianto tra auto e moto: gravissimo 25enneNella serata di giovedì 30 aprile, a Melzo, si è verificato un grave incidente sulla provinciale che ha coinvolto un’auto e una moto.

Temi più discussi: Pedone investito da un’auto, muore poco dopo. Inutili i tentativi di soccorso: la vittima aveva 39 anni; Muore a 40 anni investito di notte da un'auto lungo la Strada regionale 71 al Matto; VIDEO | Ragazza di 18 anni travolta da un'auto: è gravissima. Aperta un'inchiesta, auto sequestrata; Arezzo, due incidenti mortali nella notte: un pedone investito sulla Regionale 71 e un motociclista che ha perso il controllo del mezzo.

Pedone investito da una moto sulla SP9: trasportato in codice rosso alle Scotte x.com

Arezzo: investito da una moto lungo la provinciale 9, è gravissimoIncidente stradale stamattina, 14 luglio 2026, in provincia di Arezzo. Un uomo è stato investito da una moto lungo la strada provinciale 9 nel territorio comunale di Castelfranco Piandiscò ... firenzepost.it

Bici rubata ad Arezzo Ciao a tutti, mi hanno rubato la bici nel centro di Arezzo circa una settimana fa. Se qualcuno l’ha vista o ha informazioni, vi chiedo gentilmente di contattarmi in privato. Se doveste notare un annuncio che potrebbe riguardarla, fatemelo reddit

Pedone investito da un’auto, muore poco dopo. Inutili i tentativi di soccorso: la vittima aveva 39 anniL'allarme è scattato all’1 in località Il Matto, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto la segnalazione dell'investimento di un pedone ... msn.com