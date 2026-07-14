Arezzo, 14 luglio 2026 – Venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21:15, la Solihull School Musicians sarà protagonista di un concerto a ingresso libero promosso da ANBIMA Arezzo. Ad aprire la serata, il Settimino di Clarinetti della Scuola di Musica della Filarmonica di Anghiari. Ci sono incontri che riescono a superare confini, distanze e differenze linguistiche. La musica è uno degli strumenti più potenti per renderli possibili. Venerdì 17 luglio, nella suggestiva cornice della Pieve di Santa Maria di Arezzo, giovani musicisti italiani e inglesi daranno vita a una serata dedicata alla condivisione, all’amicizia e allo scambio culturale. L’appuntamento è alle ore 21:15, con ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Arezzo incontra Birmingham: alla Pieve di Santa Maria una serata di musica e amicizia internazionale

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