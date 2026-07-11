L’ASD Atletico Calvizzano ha ospitato il Fish Island FC di Londra per un’amichevole di calcio. La partita ha visto la partecipazione di entrambe le squadre in un clima di collaborazione e amicizia. L’evento ha rappresentato un momento di scambio tra le due società, senza finalità competitive, ma con l’obiettivo di condividere valori sportivi e di fratellanza. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di rispetto e collaborazione tra i partecipanti.

Una semplice partita di calcio si è trasformata in un autentico momento di condivisione e fratellanza internazionale. L’ASD Atletico Calvizzano ha avuto il piacere di ospitare il Fish Island FC, formazione proveniente da Londra, per un’amichevole che ha celebrato i valori più autentici dello sport. La società Atletico Calvizzano ha accolto con entusiasmo la delegazione inglese, dando vita a una giornata caratterizzata da grande sportività e da un clima di reciproca stima. Al termine della gara, dirigenti, staff tecnici e calciatori hanno condiviso momenti di convivialità, confermando la volontà di costruire un legame destinato a durare nel tempo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - L’ASD Atletico Calvizzano ospita il Fish Island FC di Londra: una serata di sport, amicizia e fratellanza internazionale

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