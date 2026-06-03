Chronos Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea a Santa Maria di Portosalvo
A Santa Maria di Portosalvo si tiene CHRONOS, mostra internazionale d’arte contemporanea dedicata al tema del tempo. La mostra si svolge nella chiesa, un edificio del XVI secolo con decorazioni rococò. La esposizione presenta opere di artisti internazionali e si concentra sulla rappresentazione del tempo attraverso varie tecniche e stili. La chiesa, esempio di architettura storica, accoglie questa rassegna che combina arte moderna e patrimonio architettonico. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.
Nella storica Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, raro esempio dell’architettura religiosa napoletana del XVI secolo arricchita da eleganti decorazioni di gusto rococò, prende vita CHRONOS, mostra internazionale d’arte contemporanea dedicata al tema del tempo. Attraverso il confronto tra opere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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