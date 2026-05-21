Un uomo si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri con l'obiettivo di ottenere denaro e gioielli da una donna di 82 anni a Lainate. Dopo aver convinto la vittima a consegnare i suoi risparmi e i beni custoditi in una cassetta di sicurezza, è stato arrestato dai carabinieri che sono entrati nella sua abitazione, sorprendendolo mentre si trovava ancora dentro l’appartamento. L’operazione è avvenuta in modo rapido, impedendo che il truffatore portasse a termine ulteriori azioni.

Milano, 21 maggio 2026 – Si è finto un carabiniere per farsi consegnare tutti i risparmi e i gioielli custoditi in una cassetta di sicurezza da una 82enne, ma è stato bloccato in flagranza all'interno dell'abitazione della vittima. Un italiano di 37 anni, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato a Lainate, nel Milanese, con l’accusa di concorso in truffa aggravata. I fatti risalgono alla mattinata del 15 maggio, quando l'anziana è stata contattata al telefono da un sedicente “maresciallo Ciprianni del Comando Carabinieri di Saronno”. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaarrestato-truffatore-seriale-anziani-e9e77kyx Il trucco. Il truffatore, attraverso raggiri, ha convinto la donna che l ’identità di suo marito fosse stata rubata e utilizzata per commettere una rapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lainate, falso maresciallo truffa una 82enne: arrestato dai “veri” carabinieri in casa vittima

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