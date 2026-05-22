Finto maresciallo entra in casa per prendere oro e soldi ma trova i poliziotti nascosti

Un uomo si è presentato presso un’abitazione fingendosi un maresciallo dei carabinieri, con l’intento di impossessarsi di oro e soldi. Tuttavia, una volta entrato, ha incontrato i poliziotti che si erano nascosti all’interno dell’abitazione. La vicenda si è svolta a Siena e ha visto il sospetto seguire un preciso piano, completato da una telefonata che aveva come scopo di convincere le vittime della sua identità. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il recupero della refurtiva.

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