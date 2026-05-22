Finto maresciallo entra in casa per prendere oro e soldi ma trova i poliziotti nascosti

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si è presentato presso un’abitazione fingendosi un maresciallo dei carabinieri, con l’intento di impossessarsi di oro e soldi. Tuttavia, una volta entrato, ha incontrato i poliziotti che si erano nascosti all’interno dell’abitazione. La vicenda si è svolta a Siena e ha visto il sospetto seguire un preciso piano, completato da una telefonata che aveva come scopo di convincere le vittime della sua identità. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il recupero della refurtiva.

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Siena, 22 maggio 2026 - Erano riusciti a pianificare tutto nei minimi dettagli, con tanto di telefonata da “ marescialli dei carabinieri ”, la storia della rapina in gioielleria e l’appuntamento fissato direttamente nell’abitazione delle vittime per ritirare oro e denaro. Ma quando il falso carabiniere è entrato nell’appartamento della coppia di anziani senesi, nascosti in casa ha trovato i poliziotti pronti a bloccarlo. È finito così il tentativo di truffa aggravata ai danni di due coniugi di 68 e 76 anni avvenuto ieri, 20 maggio, in via Esterna di Fontebranda, vicino al centro storico di Siena. La polizia di stato ha arrestato in flagranza due uomini, di 37 e 56 anni, entrambi di origini partenopee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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