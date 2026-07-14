Aprire una startup in Campania | consigli e raccomandazioni

Aprire una startup in Campania richiede di considerare vari aspetti pratici e normativi. La regione presenta un ambiente con molte opportunità, ma anche sfide legate alle infrastrutture e alle risorse disponibili. È importante analizzare i requisiti burocratici, le agevolazioni fiscali e le modalità di accesso ai finanziamenti pubblici. La scelta della sede e la conformità alle normative locali sono passaggi fondamentali. La presenza di incubatori e reti di supporto può facilitare l'avvio dell'attività.

Tempo di lettura: 8 minuti Aprire una startup in Campania significa partire da un territorio pieno di contrasti, energia e possibilità. Da un lato ci sono le difficoltà tipiche di chi vuole fare impresa nel Sud Italia: burocrazia, accesso al capitale non sempre immediato, necessità di costruire relazioni solide e una certa prudenza da parte del mercato. Dall’altro lato, però, ci sono università, talenti giovani, centri di ricerca, città in movimento, costi spesso più sostenibili rispetto ad altre aree del Paese e un ecosistema che negli ultimi anni ha iniziato a parlare sempre di più il linguaggio dell’innovazione. Aprire una startup in Campania non vuol dire semplicemente creare una società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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