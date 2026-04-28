Campania e innovazione banche | più investitori per supportare le startup

In Italia, sono oltre 3.400 le startup attive, rappresentando quasi il 29% del totale nazionale. Tra le regioni del Sud, la Campania e la Sicilia si distinguono per il numero di imprese innovative. Le banche hanno aumentato gli investimenti per sostenere queste giovani aziende, contribuendo a sviluppare un ecosistema imprenditoriale più dinamico nel Meridione.

Più di 3.400 startup, quasi il 29% del totale Italia, con Campania e Sicilia in testa tra le regioni meridionali. I numeri confermano che al Sud la strada dell’innovazione non è più sconosciuta ormai da tempo. E spiegano, forse meglio di tante parole, perché la più grande banca italiana, il Gruppo Intesa Sanpaolo, ha deciso di rafforzare ulteriormente il suo sostegno alla crescita delle Pmi del territorio avviando una collaborazione con Vertis SGR, la società fondata a Napoli e guidata da Amedeo Giurazza che rimane ancora oggi l’unica società di gestione di fondi di private equity e venture capital del Mezzogiorno (300 milioni di fondi raccolti in poco più di 15 anni).🔗 Leggi su Ilmattino.it

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