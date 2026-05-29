Campania | startup in volo ma mancano capitali per crescere

Le startup campane faticano a ottenere finanziamenti seed e a crescere. La scarsità di capitali limita lo sviluppo di nuove imprese e il trasformare i brevetti in aziende internazionali. Molti progetti innovativi restano senza fondi sufficienti per espandersi e competere sui mercati globali. La mancanza di risorse finanziarie rappresenta un ostacolo concreto per le startup locali che vogliono consolidarsi e crescere.

? Punti chiave Perché le startup campane faticano a superare i finanziamenti seed?. Come possono i manager trasformare i brevetti in aziende globali?. Chi deve colmare il divario tra ricerca universitaria e mercati?. Cosa rischia l'innovazione regionale senza round di investimento Serie A?.? In Breve Manageritalia Campania promuove il Piano Operativo 2024-28 per inserire manager nelle startup.. Il sistema conta nove incubatori certificati e sette Atenei accademici regionali.. I fondi PNRR hanno finanziato 220 spinoff e diverse infrastrutture tecnologiche.. Francesca Maciocia e Vincenzo Maraio discutono l'integrazione tra ricerca e mercato..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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