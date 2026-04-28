Lu Santo Jullàre Françesco | a scuola lo spettacolo su Dario Fo e San Francesco

Questa mattina all’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Don Milani si è tenuto uno spettacolo dedicato a Dario Fo e a San Francesco, intitolato Lu Santo Jullàre Françesco. L’evento è stato aperto con i saluti istituzionali dell’assessora con delega al Sistema Bibliotecario. La rappresentazione ha coinvolto gli studenti e il pubblico presente, offrendo una riflessione teatrale su figure storiche e religiose.

L’assessora con delega al Sistema Bibliotecario Caterina Bonetti ha portato i saluti istituzionali in apertura della rappresentazione di Lu Santo Jullàre Françesco, andata in scena questa mattina all’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Don Milani, in via Bizzozero. Lo spettacolo, riservato alle.🔗 Leggi su Parmatoday.it Francesco Lu Santo Jullare - Dario Fo - Il Teatro di Dario Fo Notizie correlate Abano Teatro presenta “Lu Santo Jullàre Françesco” con Dario Fo nella 36ª edizione della stagione.Abano Teatro presenta “Lu Santo Jullàre Françesco”, il monologo di Dario Fo con cui si celebra l’ottaggio della morte di san Francesco d’Assisi. 36ª stagione di prosa “Abano Teatro” con “Lu Santo Jullàre Françesco” di Dario FoNuovo appuntamento giovedì 5 febbraio con la 36ª stagione di prosa “Abano Teatro”, organizzata dal Comune di Abano Terme in collaborazione con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Parma rende omaggio a Dario Fo. Nel centenario della nascita, spettacoli e una masterclass con Mario Pirovano; Le gratitudini si chiude la stagione di prosa al Teatro Marconi di Abano il 23 aprile 2026; Abano Teatro, cala il sipario sulla stagione: Le gratitudini chiude la 36ª edizione. 36ª stagione di prosa Abano Teatro con Lu Santo Jullàre Françesco di Dario FoNuovo appuntamento giovedì 5 febbraio con la 36ª stagione di prosa Abano Teatro, organizzata dal Comune di Abano Terme in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale del Veneto ... padovaoggi.it Ad Abano Terme il 5 febbraio va in scena Lu santo jullàre Francesco di Dario FoNuovo appuntamento giovedì 5 febbraio alle 21 con la 36ª stagione di prosa Abano Teatro: in scena uno dei testi più famosi di Dario Fo Nuovo appuntamento giovedì 5 febbraio con la 36ª stagione di ... difesapopolo.it