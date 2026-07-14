Il processo sui presunti appalti pilotati al Centro di ricerche Aerospaziali di Capua si è concluso con l’assoluzione degli imputati. La decisione è arrivata perché le intercettazioni, elemento chiave dell’accusa, sono state dichiarate inutilizzabili. La vicenda riguarda un procedimento istruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che aveva indagato sui presunti illeciti nelle assegnazioni di lavori pubblici.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è arenato sullo scoglio dell’inutilizzabilità delle intercettazioni il processo istruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sui presunti appalti pilotati al Cira, il Centro di ricerche Aerospaziali di Capua (Caserta). Il collegio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduto da Rosetta Stravino, ha infatti accolto le eccezioni preliminari presentate dai difensori assolvendo gli undici imputati, tra cui Sergio Orsi, imprenditore ritenuto contiguo al clan dei Casalesi già condannato in passato per associazione camorristica perché considerato colluso con il clan nel settore dei rifiuti, il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Appalti pilotati al Cira, imputati assolti per inutilizzabilità intercettazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caltanissetta, appalti pilotati e corruzione al Cefpas: indagato deputato regionale, otto persone coinvolteOtto persone sono state iscritte nel registro degli indagati, tra cui un deputato regionale, per corruzione e falso ideologico legati a un appalto al...

Lavori pubblici e appalti pilotati al Comune di Reggio Calabria, Borrelli: "Un sistema corruttivo strutturato"La Procura ha avviato un’indagine su presunti illeciti nelle procedure di lavori pubblici e appalti al Comune di Reggio Calabria, con l’obiettivo di...