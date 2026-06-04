Otto persone sono state iscritte nel registro degli indagati, tra cui un deputato regionale, per corruzione e falso ideologico legati a un appalto al Cefpas di Caltanissetta. L’indagine riguarda presunte irregolarità nelle procedure di affidamento e nelle pratiche amministrative. Le accuse si riferiscono a episodi di corruzione e manipolazione delle gare d’appalto. La procura ha avviato le indagini senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità delle presunte irregolarità.

È di otto indagati, tra cui un deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, il bilancio di una vasta indagine su corruzione e falso ideologico condotta dalla Polizia di Stato a Caltanissetta. Secondo la Procura, sarebbero stati pilotati incarichi e appalti pubblici al Cefpas per favorire interessi personali e politici. Le accuse: corruzione e falso ideologico Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, questa mattina la Squadra Mobile e il Servizio Centrale Operativo hanno notificato l’invito a comparire per rendere interrogatorio, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di un deputato... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caltanissetta, appalti pilotati e corruzione al Cefpas: indagato deputato regionale, otto persone coinvolte

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