Lavori pubblici e appalti pilotati al Comune di Reggio Calabria Borrelli | Un sistema corruttivo strutturato
La Procura ha avviato un’indagine su presunti illeciti nelle procedure di lavori pubblici e appalti al Comune di Reggio Calabria, con l’obiettivo di fare luce su eventuali irregolarità. Durante le attività investigative sono state eseguite quattro misure cautelari, che indicano l’esistenza di un sistema ritenuto radicato all’interno dell’amministrazione locale. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli su pratiche che coinvolgono appalti pubblici e potenziali condizionamenti nella gestione delle risorse pubbliche.
Un presunto sistema corruttivo radicato nella macchina amministrativa del Comune di Reggio Calabria è stato ricostruito dalla Procura attraverso un’indagine che ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari. Secondo gli inquirenti, dietro la gestione di appalti e pratiche amministrative. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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