Musica dal vivo e sapori del territorio | tornano gli aperitivi al Bar Convivium della Sacra di San Michele
A partire dal mese di maggio, la Sacra di San Michele a Sant’Ambrogio di Torino rinnova l’appuntamento con "Aperitivo Divino", il ciclo di serate ospitate presso il Bar Convivium. Ogni venerdì, dalle ore 18:00 alle 21:30, l’area ai piedi dell’abbazia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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