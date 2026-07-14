anziani ada per favorire le connessioni sociali in chiave intergenerazionale

La Rete Associativa ADA, composta da più di 160 associazioni di diritti delle persone anziane, ha lanciato un appello per una strategia nazionale volta a favorire le connessioni sociali tra le generazioni. Secondo l’organizzazione, nonostante la diffusa connessione digitale, si registra un aumento della solitudine tra gli anziani. L’obiettivo è promuovere iniziative che facilitino l’interazione tra le diverse età, contrastando l’isolamento sociale.

“Siamo iper connessi ma sempre più soli. E’ necessaria una strategia nazionale sulla connessione sociale ‘. E’ l’allarme lanciato dalla Rete Associativa ADA, rete del terzo settore di oltre 160 associazioni di diritti delle persone anziane promossa e fondata dalla UILP. “In un rapporto dell’OMS del 2025 – spiega Antonio Derinaldis, portavoce nazionale della Rete Associativa ADA – sostanzialmente si dichiarava la disconnessione sociale e le solitudini come una priorità di salute globale.Il mondo vive un momento molto particolare di disconnessione sociale e di solitudini intergenerazionali. Nella commissione costituita dall’ OMS sulla connessione sociale si è visto, dopo aver analizzato dei dati dal punto di vista mondiale, che sono stati accertati circa 871. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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