Durante il XIII Congresso UIL Pensionati a Sorrento, la Rete Associativa ADA ha illustrato le iniziative svolte a livello nazionale a favore degli anziani, sottolineando l’impegno nel supporto e nell’assistenza. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse regioni, con focus sulle attività portate avanti sul territorio. La presentazione si è concentrata sui progetti e le azioni concrete messe in atto dalla rete per tutelare la popolazione anziana.

Nella cornice del XIII Congresso UIL Pensionati a Sorrento, la Rete Associativa ADA ha presentato le attività condotte sul territorio nazionale ai partecipanti all’evento. Accesso alle tecnologie emergenti, contrasto all’isolamento sociale, percorsi formativi dedicati, promozione dell’intergenerazionalità e nuovi diritti sono solo alcune delle sfide che la Rete ADA affronta quotidianamente in tutta Italia insieme alle associazioni affiliate. Antonio Derinaldis, portavoce nazionale Rete ADA, Lorenzo Tiberti e Eleonora Pensa, Project Managers, approfondiscono cosa significa concretamente interrogarsi sulle nuove esigenze delle persone anziane e costruire, insieme, una società più inclusiva per ogni generazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Congresso Uil Pensionati, la rete ADA vicina agli anziani: “Un valore sociale da tutelare”

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