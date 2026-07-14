Nel 2019, un’anziana è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita dal vortice di un elicottero del 118 durante un intervento di soccorso. La Corte d’Appello di Venezia ha stabilito che la società proprietaria dell’elicottero deve risarcire con più di 120mila euro il figlio della donna. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento legale avviato per l’incidente verificatosi durante l’operazione di emergenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione dei giudici dopo l’incidente avvenuto nel 2019. La Corte d’Appello di Venezia ha condannato la società proprietaria dell’elicottero impiegato dal servizio di emergenza 118 di Mestre a risarcire con oltre 120mila euro il figlio di un’anziana rimasta gravemente ferita durante un intervento di soccorso. Secondo quanto stabilito dai giudici, la donna sarebbe stata sollevata e poi scaraventata a terra dal potente vortice d’aria generato dalle pale del velivolo, riportando lesioni che hanno compromesso in modo significativo la sua autonomia. L’incidente durante il tentativo di soccorso. L’episodio risale al 2019 e ha coinvolto una donna di 84 anni, affetta da una patologia oncologica e con una corporatura particolarmente esile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Anziana travolta dal vortice di un elicottero del 118: la Corte d’Appello dispone un risarcimento di oltre 120mila euro

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