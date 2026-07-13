L’anziana sbalzata in aria dall’elicottero del 118 la svolta sul risarcimento | perché è arrivato dopo la sua morte

La Corte d’Appello di Venezia ha stabilito la responsabilità della società che gestisce l’elisoccorso dell’Ulss3 Serenissima in relazione all’incidente avvenuto nel 2019 a un’anziana di Jesolo. La donna era stata sbalzata in aria dall’elicottero del 118. La decisione è arrivata dopo la sua morte e riguarda il risarcimento danni.

La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la responsabilità della società che gestiva l’elisoccorso dell’Ulss3 Serenissima per l’incidente capitato a un’anziana di Jesolo nel 2019. La donna, 84 anni, malata oncologica ma ancora autonoma, si trovava nel cortile di casa quando un elicottero del Suem 118, diretto verso un incidente stradale in via Trinchet, sorvolò la zona posizionandosi per qualche secondo tra due abitazioni, a un’altezza tra i 5 e i 7 metri. Fu ritrovata a terra con fratture al polso destro e all’omero sinistro, e ripeté più volte ai soccorritori di essere stata sollevata dal vortice generato dalle pale: «Sono stata sollevata dal vortice d’aria». 🔗 Leggi su Open.online

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