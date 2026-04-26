Una bambina di 18 mesi è stata investita dal tagliaerba mentre il padre stava utilizzando il macchinario. La corsa disperata in ambulanza è stata intercettata lungo la strada, e i soccorritori hanno trasportato la piccola in ospedale. Attualmente, si trova in condizioni gravissime, secondo quanto riferito dai medici che la stanno curando. L’incidente si è verificato in una zona residenziale della provincia.

LORIA (TREVISO) - È ricoverata in gravissime condizioni la bimba di appena un anno e mezzo, rimasta incastrata tra le ruote del trattorino tosaerba che stava usando il papà per regolare il prato. Il dramma si è consumato ieri nel tardo pomeriggio nelle campagne di Ramon, frazione di Loria: la piccola stava giocando nel giardino dell’abitazione in cui vive con i genitori, un 30enne e una 29enne, quando sarebbe sfuggita alla loro attenzione. Il padre non l’avrebbe vista mentre stava facendo retromarcia. Schiacciandole in pieno un braccio e una gamba. Mamma e papà hanno immediatamente lanciato l’allarme ai sanitari del Suem 118 e dal Ca’ Foncello di Treviso è partito l’elisoccorso per raggiungerli.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambina di 18 mesi travolta dal tagliaerba del papà, come sta: la corsa disperata in ospedale intercettata dal 118 per strada. La piccola è gravissima

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Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime, dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba nell'abitazione dei genitori a Loria, nel Trevigiano. La piccola è stata portata in elicottero all'ospedale di Padova e al momento risulta in pericolo di vita. Sono i x.com