Antifa nuova piroetta del governo | da Rubio il fedelissimo di Meloni

Notizia in breve

Il governo ha annunciato che il rappresentante italiano al vertice contro Antifa non sarà più il leghista Molteni, ma il sottosegretario agli Interni Prisco. La decisione è stata comunicata in seguito a un cambiamento di ruolo. La partecipazione si svolgerà in due sessioni distinte, segnando un’inedita sequenza di eventi.