Antifa nuova piroetta del governo | da Rubio il fedelissimo di Meloni
Il governo ha annunciato che il rappresentante italiano al vertice contro Antifa non sarà più il leghista Molteni, ma il sottosegretario agli Interni Prisco. La decisione è stata comunicata in seguito a un cambiamento di ruolo. La partecipazione si svolgerà in due sessioni distinte, segnando un’inedita sequenza di eventi.
Vertice anti-Antifa Contrordine camerati: non sarà più il leghista Molteni ma il sottosegretario agli Interni Prisco a rappresentare l’Italia Vertice anti-Antifa Contrordine camerati: non sarà più il leghista Molteni ma il sottosegretario agli Interni Prisco a rappresentare l’Italia Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Va un diplomatico, giusto un osservatore spedito per cortesia. No, no, contrordine di Giorgia Meloni in persona: al vertice di Rubio sulla lotta al terrorismo rosso andrà un sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni, leghista di stretta osservanza salviniana. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Notizie e thread social correlati
Trump-Papa, le reazioni del governo. Meloni sceglie il silenzio, priorità all’asse con RubioNelle ultime ore, il governo ha scelto di mantenere un atteggiamento di totale riserbo riguardo alla visita del ex presidente degli Stati Uniti con...
Anti-Antifa, il summit di Rubio globalizza la psicosi degli UsaIl 16 luglio si è tenuto un summit negli Stati Uniti dedicato alla lotta contro l’Antifa, con l’obiettivo di contrastare quella che viene definita...