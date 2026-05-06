Nelle ultime ore, il governo ha scelto di mantenere un atteggiamento di totale riserbo riguardo alla visita del ex presidente degli Stati Uniti con il Papa. La premier ha deciso di non rilasciare dichiarazioni pubbliche e ha concentrato l’attenzione su un’altra collaborazione politica, quella con un senatore statunitense. La scelta di non commentare pubblicamente la visita ha attirato l’attenzione dei media nazionali.

Roma, 6 maggio 2026 – Il silenzio di Giorgia Meloni è diventato, nelle ultime ore, l’arma più eloquente del governo. Se solo tre settimane fa la premier non aveva esitato a definire “inaccettabili” gli attacchi di Donald Trump al Papa, ora la strategia vira verso la massima prudenza: l’inquilina di palazzo Chigi si trincera dietro lo scudo diplomatico di Antonio Tajani, consapevole che il vero fulcro della missione del Segretario di Stato americano, Marco Rubio, si trovi oltre il Tevere. Mentre l’attenzione è tutta rivolta all’incontro di domani in Vaticano, dove si misureranno le reali distanze tra la Casa Bianca e Leone XIV, Meloni lascia che sia il ministro degli esteri a gestire i pesi e le misure per proteggere il Pontefice senza incendiare i rapporti con Washington.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump-Papa, le reazioni del governo. Meloni sceglie il silenzio, priorità all’asse con Rubio

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