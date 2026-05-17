Fiorentina in ansia brutto infortunio al ginocchio per Parisi | esce in barella contro la Juve! Cosa filtra
Durante la partita tra la Fiorentina e la Juventus, il difensore della squadra viola ha subito un grave infortunio al ginocchio, uscendo dal campo in barella. L’incidente è avvenuto nel corso del secondo tempo, lasciando i tifosi preoccupati per le sue condizioni. Dopo l’intervento medico, è stato portato via dal campo per ulteriori controlli. La società ha comunicato che si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni, senza al momento fornire dettagli aggiuntivi.
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