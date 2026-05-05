La Juventus si prepara ad affrontare il prossimo impegno di campionato senza il francese titolare, che potrebbe non scendere in campo contro il Lecce. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e i media, poiché i risultati ottenuti senza Thuram sono stati spesso deludenti. La squadra potrebbe dover fare a meno di un elemento chiave, mentre si analizzano le conseguenze di questa assenza sulle performance complessive.

di Francesco Spagnolo Juve, Thuram rischia di non partire titolare contro il Lecce. Ma c’è un tema molto delicato da affrontare ed è quello dei risultati in sua assenza. Il centrocampo della Juve ha trovato in Khephren Thuram un equilibratore imprescindibile, un polmone capace di legare i reparti e garantire quella fisicità che spesso è mancata nelle ultime stagioni. Tuttavia, quando il colosso francese non è sceso in campo dal primo minuto, la squadra ha mostrato fragilità inaspettate. I numeri, d’altronde, non mentono mai e delineano un quadro clinico piuttosto chiaro: senza Thuram titolare il bilancio è di 3 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, è allarme Thuram: come sono andati i bianconeri senza il francese titolare. C’è un dato che preoccupa

Juventus, Khéphren Thuram segna il suo primo gol in Champions League contro il Benfica

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