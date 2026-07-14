Sono state annunciate le candidature per l’ Humanitas Prize 2026, premio che celebra gli sceneggiatori di cinema e televisione per opere capaci di esplorare la condizione umana. KPop Demon Hunters —che ha dato vita a una colonna sonora capace di raggiungere la vetta della classifica Billboard 200— concorre nella categoria dedicata ai lungometraggi per famiglie, insieme a Elio, Grow e Hoppers. Song Sung Blue, il dramma incentrato su un imitatore di Neil Diamond e sulla moglie —vittima di un incidente che le cambierà la vita—, è candidato nella categoria lungometraggi drammatici. La sceneggiatura del film è firmata da Craig Brewer. La pellicola ha inoltre regalato a Kate Hudson una candidatura all’ Oscar come miglior attrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Annunciate le nomination per l’Humanitas Prize 2026: tra i candidati, c’è anche “Kpop Demon Hunters”

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