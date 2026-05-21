Così Kpop Demon Hunters vuole avvicinare le ragazze ai giochi di carte collezionabili

Kpop Demon Hunters, serie di successo su Netflix, ha riscosso un’ampia attenzione a livello internazionale. La produzione combina elementi di musical e folklore coreano, attirando un pubblico variegato. La serie è stata accolta con entusiasmo e ha portato molte ragazze a interessarsi ai giochi di carte collezionabili collegati alla sua storia. La risposta del pubblico ha superato le aspettative della piattaforma, rendendo l’opera uno dei fenomeni più discussi del momento.

Kpop Demon Hunters è stato un successo globale per Netflix, che non si aspettava una ricezione così positiva per un storia che unisce musical e folklore coreano. Dopo le proiezioni sold out, gli spettacoli karaoke e le ondate di merchandising ufficiale, a giugno ci sarà il debutto del gioco di carte collezionabili. Le protagoniste e tutti i personaggi secondari del film sono stati trasformati in carte da gioco che saranno disponibili in diverse tipologie di bustine: l’obiettivo è sfruttare la crescita costante del mercato, soprattutto per quanto riguarda il pubblico femminile. Molto del debutto nel mondo dei trading card game (TCG) di Kpop Demon Hunters è stato progettato pensando fuori dagli schemi, dalla produzione alla distribuzione, ma il modello utilizzato è quello popolarizzato da Hasbro e Magic: The Gathering. 🔗 Leggi su Open.online

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KPop Demon Hunters Are Having A Baby!

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